İsrail'de ''çifte cephe'' alarmı... Türkiye-Mısır yakınlaşması mevcut ittifakları alt üst etti

Yunan basını İsrail'in bölgedeki artan kaygılarını açıkça yazmaya başladı. Yunanistan'da yayın yapan Libre gazetesi, İsrail'in artık sadece anlık çatışmalara değil, Doğu Akdeniz'de oluşabilecek uzun vadeli stratejik senaryolara odaklandığını ortaya koyan dikkat çekici bir analiz yayımladı.

Gazze'de süren İsrail ablukası ve saldırıları devam ederken, bölgedeki jeopolitik dengelerin değişebileceğine işaret eden haberde, İsrail'in özellikle Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşmadan ciddi rahatsızlık duyduğu vurgulandı.

TEL AVİV'DE ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Yunan gazeteci Spyros Sideris imzalı haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Mısır ordusunun artan askeri kapasitesine ilişkin son açıklamalarının Tel Aviv'deki tedirginliği gözler önüne serdiği ifade edildi. Analize göre, bu endişe Türkiye-Mısır ilişkilerindeki normalleşmeyle daha da derinleşti.

Haberde, İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı kapalı oturumda, Netanyahu'nun Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin güçlenmesine dikkat çektiği ve gelişmelerin yakından izlenmesi talimatı verdiği aktarıldı. Sideris, "1979 barış anlaşmasına rağmen Sina'daki Mısır askeri varlığı ve İsrail'in sınır ihlali iddiaları, Tel Aviv'i ABD'ye başvurmaya yöneltti" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-MISIR YAKINLAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİLER

Haberde öne çıkan bir diğer başlık ise Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi oldu. Başkan Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ortak iş birliği mesajlarının, İsrail'de Doğu Akdeniz dengelerinin değişebileceği korkusunu tetiklediği belirtildi.

Sideris, bu sürecin Tel Aviv'de "stratejik bir kırılma ihtimali" olarak değerlendirildiğini yazdı.

Yunan gazeteciye göre, İsrailli emekli Tuğgeneral Amir Avivi gibi askeri analistler, Türkiye ve Mısır'ın iki organize ordu olarak bölgede eş zamanlı bir çatışma ihtimaline hazırlandığını öne sürüyor. Son dönemde yapılan ortak deniz tatbikatları da bu iddiaların somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Haberde, bu tatbikatların yalnızca askeri değil, aynı zamanda bölgesel güç mesajı taşıdığına dikkat çekildi. Türkiye'nin modern donanması ve savunma sanayisindeki hızlı ilerlemesinin, Mısır'ın kara ve deniz kuvvetleriyle birleşmesinin İsrail açısından "stratejik özerklik" sinyali verdiği kaydedildi.

ATİNA DA TEDİRGİN

Libre'de yer alan analizde, Yunanistan'ın da İsrail gibi Türkiye-Mısır iş birliğini yakından izlediği belirtildi. Sideris, olası bir mutabakatın deniz yetki alanları konusunda Atina'nın İsrail ve Fransa ile kurduğu dengeleri sarsabileceğini ifade etti. Kıbrıs ve enerji başlıklarının bu yakınlaşmayı daha da kritik hale getirdiği vurgulandı.

"HAZIRLIK YAPMALIYIZ" İTİRAFI

Haberde son olarak, Netanyahu'nun kaygısının yalnızca kısa vadeli askeri tehditlerden değil, bölgesel stratejik üstünlüğü kaybetme ihtimalinden kaynaklandığı belirtildi. Sideris, "Türkiye-Mısır hattında oluşabilecek çifte cephe senaryosu hem İsrail'i hem de Yunanistan'ı paniğe sevk ediyor. Bu nedenle her ihtimale karşı hazırlık yapılması gerektiği görüşü öne çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.