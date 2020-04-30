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Dünya

İsrail'de Covid-19 önemleri gevşetildi, halk berber ve güzellik salonlarına akın etti

İsrail'de yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin hafifletilmesiyle halk, berber ve güzellik salonlarına akın etti.

IHA30 Nisan 2020 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 14:52
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Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 220 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler birçok ülkede gevşetiliyor. İsrail’de korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan pazarlar ve alışveriş merkezleri haricindeki diğer dükkanların sosyal mesafe kuralına uyarak ve çalışanların koruyucu ekipman kullanması şartıyla geçtiğimiz günlerde yeniden açılmasına karar verilmişti. Küçük işletmelere getirilen kısıtlamaların bazılarının hafifletilmesiyle berber ve güzellik salonları yeniden açıldı. Çalışanlar maske ve siperlik kullanarak yeniden iş başı yaptı.

Berber dükkanı sahibi Snir Aharon kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik, "Gerçekten harika. Çünkü bir buçuk aydır çalışmayı bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 219’a, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 15 bin 870’e yükseldi.

Askeri birlikte Kovid-19 önlemleri had safhada

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