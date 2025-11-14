İSTANBUL 17°C / 7°C
Dünya

İsrail'de F-35 korkusu: Türkiye'ye satmayın

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmamasını tercih ettiklerini belirtti.

14 Kasım 2025 Cuma 12:54
İsrail'de F-35 korkusu: Türkiye'ye satmayın
ABONE OL

Leiter, Jerualem Post gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ile İsrail arasındaki duruma da değindi.

Türkiye'nin coğrafi olarak stratejik bir konumda olduğunu kaydeden Leiter, Ankara'nın ABD için stratejik öneminin farkında olduklarını savundu.

Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı "düşmanca ve kavgacı" bir tavır takındığını dile getirdi.

Türkiye'nin NATO üyesi, büyük bir orduya sahip ve kilit bir coğrafyada olduğunu kaydeden Leiter, "Gazze'de ya da Suriye'de Türk askerleri bulunduramayız. Bu pratik talepler ABD tarafından da sorgulanmadı; kabul edildi." iddiasına bulundu.

Leiter, ABD ile Arap ülkeleri arasındaki silah anlaşmalarının İsrail'in "bölgedeki askeri üstünlüğüne" zarar vermeyeceğini ancak Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduklarını söyleyerek, "Türkiye'nin ABD'den F-35 almamasını tercih ederiz." ifadesini kullandı.

