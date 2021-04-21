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Dünya

İsrail'de füze fabrikasında patlama meydana geldi

İsrail'deki bir füze fabrikasında test sırasında patlama olduğu, şu ana kadar can kaybı rapor edilmediği bildirildi.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 15:03 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:05
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Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'in kuzeyindeki Ramla kenti yakınlarında bulunan Tomer füze fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın "rutin bir test" sırasında meydana geldiğinin düşünüldüğü ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi.

Gazeteye konuşan bölge sakinleri, patlama sesi duyduklarını ve fabrikanın bulunduğu bölgeden duman yükseldiğini aktardı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, patlamanın istisnai bir durum olmayan kontrollü bir test olduğu öne sürüldü.

Savunma yetkililerinin patlamayla ilgili araştırma yaptığı kaydedildi.

Tomer şirketi, İsrail ordusu ve diğer İsrail savunma sistemleri tarafından kullanılmak üzere füzeler üretiyor.

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