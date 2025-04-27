Bar'ın, hükümet tarafından görevden alınmasına ilişkin 21 Nisan'da Yüksek Mahkeme'ye verdiği yazılı ifadeye yanıt olarak soykırımcı Netanyahu da mahkemeye yazılı ifade sundu.

Soykırımcı İsrail devlet televizyonu KAN'a göre soykırımcı Netanyahu, "Bar'ın savaşın patlak vereceği konusunda uyarıda bulunduğu ve ülkenin tüm sistemlerini uyandırdığı iddiası yalan bir iddiadır. Bar'ın bu olayları (7 Ekim 2023) ele alış biçimi İsrail tarihindeki en büyük istihbarat fiyaskosudur." ifadesini kullandı.

Soykırımcı Netanyahu, Bar'ın, 2023'te Gazze'deki ekonomik durumun güçlendirilmesi ve sükunetin sağlanması için suikastlardan kaçınılması yönünde çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Soykırımcı Netanyahu ayrıca, "Bar'dan, hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve anayasal bir kriz durumunda da Başbakan'a bağlı kalmasını istediği" yönündeki iddiaları yalanladı.

Şin-Bet Direktörü Bar, soykırımcı Netanyahu hükümetince görevden alınmasına ilişkin yazılı ifadesini 21 Nisan'da Yüksek Mahkeme'ye sunmuştu.

Soykırımcı Netanyahu'ya bağlı kalma ve herhangi bir yasal kriz durumunda "Yüksek Mahkeme yerine Başbakan'a itaat etme beklentisi" yüzünden görevden alındığını savunan Bar, soykırımcı Netanyahu'nun kendisinden Şin-Bet'in olanaklarını kullanarak hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini aktarmıştı.

Soykırımcı Netanyahu, geçen ay Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.