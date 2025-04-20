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Dünya

İsrail'de gerginlik tırmanıyor... ''Yahudiler Yahudileri öldürecek''

Soykırımcı İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, İsrail'de birden fazla siyasi suikast olacağını iddia ederek 'Yahudiler Yahudileri öldürecek.' dedi.

AA20 Nisan 2025 Pazar 23:21 - Güncelleme:
İsrail'de gerginlik tırmanıyor... ''Yahudiler Yahudileri öldürecek''
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Lapid, yaptığı basın açıklamasında, Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'a yönelik tehditleri işaret ederek soykırımcı İsrail'de kırmızı çizgilerin aşıldığını ve felakete doğru gidildiğini söyledi.

Soykırımcı İsrail hükümetini 7 Ekim öncesinde güvenlik zafiyeti nedeniyle uyardığını, fakat hükümetin kendisini dinlemediğini belirten Lapid, "Kesin istihbarat bilgilerine dayanarak söylüyorum, başka bir felakete doğru gidiyoruz." dedi.

Ana muhalefet lideri, soykırımcı İsrail'de siyasi suikast, hatta suikastlar yaşanacağını öne sürerek "Yahudiler Yahudileri öldürecek." ifadesini kullandı.

Tehlikenin içeriden geldiğini, "tahrik ve delilik seviyesinin" hiç olmadığı kadar yükseldiğini söyleyen Lapid, suikastın hedefindeki kişinin soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden almak istediği Şin-Bet Direktörü Bar olduğunu öne sürdü.

Lapid, Bar'ın 7 Ekim'de başarısız olsa da hayatını İsrail'e adayan bir isim olduğunu ve önemli hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.

Bar'ın tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken muhalif lider, "Şin-Bet şefine gelen tehditler Araplardan değil, Hamas veya Hizbullah'tan değil, Yahudilerden geliyor." dedi.

Lapid, hükümetteki isimlerin Bar'ı hedef göstererek destekçilerini ona karşı kışkırtmasının ardından bazı tehditlerin geldiğini bildirdi. Aynı durumun İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara için de geçerli olduğunu dile getiren Lapid, Bar ve Miara'nın "kışkırtmalar nedeniyle" gelen tehditlerden dolayı yoğun güvenlik önlemleriyle dolaştığını aktardı.

BAR'IN İSTİFAYA HAZIRLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, İsrail basını, Netanyahu'nun görevden almak istediği, fakat Yüksek Mahkeme'nin görevden alınma kararına ilişkin ihtiyati tedbir koyduğu Şin-Bet Direktörü Bar'ın mayısta istifa etmeye hazırlandığını iddia etti.

Bar, konuya ilişkin bugün Yüksek Mahkeme'ye sunması gereken savunması için 1 günlük ek süre talebinde bulundu.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'NUN ŞİN-BET DİREKTÖRÜ'NÜ GÖREVDEN ALMA KARARI

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden almaya karar vermişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise soykırımcı Netanyahu'nun kararını önce dondurmuş, sonra da Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Soykırımcı Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.

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