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Dünya

İsrail'de gerilim tırmanıyor! Gantz'a ''savaşı durdur'' tepkisi

Gazze'de ölen İsrail askerinin ağabeyi, kardeşinin cenaze töreninde “Benim kardeşim bir hiç uğruna ölmedi, savaşı durdur!” diye bağırarak savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'a tepki gösterdi.

İHA25 Ocak 2024 Perşembe 02:47 - Güncelleme:
İsrail'de gerilim tırmanıyor! Gantz'a ''savaşı durdur'' tepkisi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, öldürülen bir İsrail askerinin cenaze törenine savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'a gösterilen tepki damga vurdu.

Gazze'nin merkezindeki Maghazi bölgesinde ölen 21 İsrail askerinden biri olan Adam Bismut'un ağabeyi, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Gantz'a tepki gösterdi.

Ağabeyin cenaze törenindeki diğer kişiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı kameralara yansıdı.

21 İSRAİL ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

22 Ocak'ta Gazze'nin Maghazi bölgesindeki iki binayı yıkmak için patlayıcı hazırlayan 21 İsrail askeri, Hamas'ın yakınlardaki bir tanka roket güdümlü el bombası atması sonucu hayatını kaybetmişti.

Askerlerin, havaya uçan tankın diğer patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu yıkılan binanın altında kaldığı açıklanmıştı.

Ölen 21 İsrail askerinden Adam Bismut'un, kurtarma ekiplerinin su altındaki riskleri uzak mesafeden görmelerine yardımcı olan bir kamera geliştiren SightBit isimli şirketin kurucusu ve CEO'su olduğu kamuoyuna yansımıştı.

  • cenaze töreni
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