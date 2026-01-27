İsrail basını, Türkiye'nin Katar ve Kuveyt ile savunma sanayii, enerji ve denizcilik alanlarında imzaladığı anlaşmaları gündemine aldı. Tel Aviv'in, Türkiye'nin Körfez'de artan askeri ve endüstriyel etkisinden rahatsızlık duyduğu yazıldı.
İsrail basını, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki iş birliklerini yakından izleyerek bu adımların Körfez'deki güç dengelerine olası etkilerini değerlendirdi.
Bu gelişmelerin Basra Körfezi ve çevresindeki deniz güç dengelerini etkileyebileceği yorumu yapıldı.
"TEL AVİV GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR"
Kikar'a göre, Türkiye ve Katar'ın askeri kapasitesindeki artış Tel Aviv'de dikkatle takip ediliyor. Haberde, söz konusu sürecin İsrail'in çok boyutlu bir güvenlik gündemiyle karşı karşıya olduğu hassas bir döneme denk geldiği vurgulandı.
Deniz Taşımacılığı Anlaşması, gemi adamları sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ilişkin mutabakat zaptı, enerji alanındaki iş birliği anlaşması ve doğrudan yatırımların teşvikine yönelik mutabakat zaptının yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.
"TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE GÜVEN"
Haberde, DIMDEX fuarı kapsamında Katar Savunma Bakanlığı ile Türk savunma şirketi STM arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının, Katar'ın Türk savunma sanayisine ve özellikle Türk mühendisliği ile tersanelerine duyduğu güveni gösterdiği ifade edildi.
ORTA DOĞU'DA YENİ DENGE VURGUSU
İsrail basınına göre yerel üretim, ileri teknoloji ve yakın iş birliğinin bir araya gelmesi, Basra Körfezi başta olmak üzere Orta Doğu genelinde yeni bir güç dengesinin oluşmasına zemin hazırlayabilir.