Dünya

İsrail'de ''güç dengeleri değişiyor'' korkusu... Ankara'nın hamlesi Tel Aviv'i panikletti

İsrail'de yayın yapan Kikar haber sitesi, Doha'da atılan imzalarla Türkiye ile Katar arasındaki işbirliğinin ileri düzey bir savunma sanayii ortaklığına dönüştüğünü vurguladı. Orta Doğu'da güç dengelerinin değiştiğine dikkat çeken İsrailli gazete, yerel üretim, ileri teknoloji ve yakın iş birliğinin bir araya gelmesiyle Orta Doğu genelinde yeni bir güç dengesinin oluşmasına zemin hazırlayabileceğini vurguladı.

HABER MERKEZİ27 Ocak 2026 Salı 15:40 - Güncelleme:
İsrail'de ''güç dengeleri değişiyor'' korkusu... Ankara'nın hamlesi Tel Aviv'i panikletti
İsrail basını, Türkiye'nin Katar ve Kuveyt ile savunma sanayii, enerji ve denizcilik alanlarında imzaladığı anlaşmaları gündemine aldı. Tel Aviv'in, Türkiye'nin Körfez'de artan askeri ve endüstriyel etkisinden rahatsızlık duyduğu yazıldı.

İsrail basını, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki iş birliklerini yakından izleyerek bu adımların Körfez'deki güç dengelerine olası etkilerini değerlendirdi.

İsrail'de yayın yapan Kikar haber sitesinde yer alan haberde, Doha'da düzenlenen DIMDEX Deniz Savunma Fuarı kapsamında imzalanan anlaşmaların, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkileri siyasi iş birliğinin ötesine taşıyarak ileri düzey bir savunma sanayii ortaklığına dönüştürdüğü ifade edildi.

Bu gelişmelerin Basra Körfezi ve çevresindeki deniz güç dengelerini etkileyebileceği yorumu yapıldı.

"TEL AVİV GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR"

Kikar'a göre, Türkiye ve Katar'ın askeri kapasitesindeki artış Tel Aviv'de dikkatle takip ediliyor. Haberde, söz konusu sürecin İsrail'in çok boyutlu bir güvenlik gündemiyle karşı karşıya olduğu hassas bir döneme denk geldiği vurgulandı.

İsrail basını ayrıca Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan anlaşmalara da dikkat çekti.

Deniz Taşımacılığı Anlaşması, gemi adamları sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ilişkin mutabakat zaptı, enerji alanındaki iş birliği anlaşması ve doğrudan yatırımların teşvikine yönelik mutabakat zaptının yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE GÜVEN"

Haberde, DIMDEX fuarı kapsamında Katar Savunma Bakanlığı ile Türk savunma şirketi STM arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının, Katar'ın Türk savunma sanayisine ve özellikle Türk mühendisliği ile tersanelerine duyduğu güveni gösterdiği ifade edildi.

Kikar'ın değerlendirmesinde, Katar'ın sermayesi ve stratejik vizyonu ile Türkiye'nin üretim kapasitesi ve operasyonel tecrübesinin birleşmesinin, Orta Doğu'da etkili bir sanayi ve güvenlik ekseni oluşturduğu belirtildi. Bu yapının güçlenmesinin İsrail'deki güvenlik çevreleri tarafından yakından izlendiği kaydedildi.

ORTA DOĞU'DA YENİ DENGE VURGUSU

İsrail basınına göre yerel üretim, ileri teknoloji ve yakın iş birliğinin bir araya gelmesi, Basra Körfezi başta olmak üzere Orta Doğu genelinde yeni bir güç dengesinin oluşmasına zemin hazırlayabilir.

Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler: Genç kadının başına ütüyle vurup bıçaklamış

