Maariv gazetesinin haberine göre, yüzlerce esir yakını ve İsrailli vatandaş, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 3 Şubat'ta başlamış olması gereken ikinci tur müzakerelerinin başlatılmamasını ve "İsrail hükümetinin anlaşmayı sabote etme" çabalarını protesto etti.

Savunma Bakanlığı önündeki gösteride, esir yakınlarının düzenlediği protestolarda en önde olan isimlerden Einav Zangauker, İsrail'in savaşa geri dönmesinin Gazze'deki esirler için ölüm cezası anlamına geldiğini ifade etti.



Zangauker, Netanyahu'yu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını geciktirmekle suçlayarak, 9 Şubat'ta "teknik detayları görüşmek" için Doha'ya gönderilen heyete ikinci aşama müzakereleri için yetki verilmemesini eleştirdi.

İsrailli esir Itzik Elgarat'ın kardeşi Danny Elgarat da ABD Başkanı Donald Trump'a "Hükümet içindeki aşırılık yanlıları Netanyahu'ya baskı yapıyor ve anlaşmayı sabote etmeye çalışıyor. Netanyahu, (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'e ikinci aşamadan önce savaşın yenileneceği sözünü verdi." diye seslenerek anlaşmanın sabote edilmesini engelleme çağrısı yaptı.

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