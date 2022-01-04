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Dünya

İsrail'de helikopter düştü

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti açıklarında bir helikopterin düştüğü bildirildi.

AA4 Ocak 2022 Salı 01:25 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 01:26
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, pazartesi akşamı Hayfa sahili açıklarında bir helikopterin düşmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yediot Aharonot gazetesi de helikopterin Hayfa'daki Deniz Araştırmaları Merkezi açıklarında düştüğünü belirtti.

Helikopterden 3 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı ve aynı kentteki Rambam Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Helikopterdeki kişiler ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmezken, sosyal medyada dolaşan görüntülerde, kayıp mürettebatın bulunması için bölgede işaret fişeği kullanıldığı görülüyor.

İsrail resmi makamlarından konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

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