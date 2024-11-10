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Dünya

İsrail'de HYP şirketine siber saldırı düzenlendi

İsrail'de ödeme çözümleri sağlayan HYP şirketine bu sabah Ddos (dağıtılmış hizmet reddi) siber saldırısı düzenlendi.

AA10 Kasım 2024 Pazar 16:47 - Güncelleme:
İsrail'de HYP şirketine siber saldırı düzenlendi
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, HYP altyapısını kullanan, aralarında Maccabi Sağlık Yardımı Fonu, toplu taşıma ödeme sistemi Rav Kav Online'ın da olduğu pek çok şirketin siber saldırıdan etkilendiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesi ise siber saldırı nedeniyle pek çok İsraillinin kredi kartlarıyla ödemede sorun yaşadığını aktardı.

HYP şirketinden siber saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, olay doğrulanırken saldırının engellediği ve sistemlerin normale döndüğü bildirildi.

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