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Dünya

İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü İsrail'e de sıçradı.

IHA20 Mayıs 2022 Cuma 22:28 - Güncelleme:
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Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya'da görülen maymun çiçeği virüsü, İsrail'de 1 kişide tespit edildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki bir hastane tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda Avrupa'ya seyahat eden 30 yaşlarında bir adamın maymun çiçeği virüsü belirtileri göstererek acil servise geldiği belirtildi. Hastanın karantinaya alındığı açıklanırken, durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü daha önce yaptığı açıklamada, hastalığın semptomlarının "klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen, geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer olduğunu" ifade etmişti.

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