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Dünya

İsrail'de intihar girişiminde bulunan bir asker ağır yaralandı

İsrail'in güneyindeki bir askeri üste bir İsrail askerinin intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandığı bildirildi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 23:55 - Güncelleme:
İsrail'de intihar girişiminde bulunan bir asker ağır yaralandı
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İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde, İsrail'in güneyindeki bir eğitim üssünde bir askerin kendini vurarak ağır yaraladığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth'un haberinde de intihar girişiminde bulunan askerin durumunun "kritik" olduğu ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

Son dönemde soykırımcı İsrail ordusunda intihar eden askerlerinin sayısında artış görülüyor. Son 10 günde soykırımcı İsrail ordusunda görülen intihar olayı sayısı 4'e yükseldi.

İsrail Ordu Radyosunun haberinde ordunun intihar eden askerlerin sayısını açıklamayı reddettiği belirtildi.

Soykırımcı İsrail'in işgal ettiği Suriye toprağı olan Golan Tepelerindeki bir askeri üste, dün, Gazze'deki saldırılara katılan bir İsrail askerinin intihar ettiği bildirilmişti.

İsrailli milletvekilleri, orduda keskin bir şekilde artan intihar vakalarına ilişkin Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein'den acil toplantı talep etmişti.

Milletvekilleri, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren, yedekler dahil ordudaki intihar sayılarında keskin ve alarm düzeyinde bir artış yaşandığını, 2023 yıllında 17, 2024 yılında ise 21 İsrail askerinin intihar ettiğini belirtmişti.

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