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Dünya

İsrail'de 'İran ajanı' alarmı! Bilgileri sızdırmakla suçlandı

İsrail Güney Bölge Savcılığı, Doron Bokovza adlı bir İsrail vatandaşını, İranlı ajanlara ülkenin nükleer programına dair bilgi sızdırmakla suçluyor.

AA2 Mart 2025 Pazar 19:39 - Güncelleme:
İsrail'de 'İran ajanı' alarmı! Bilgileri sızdırmakla suçlandı
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Güney Bölge Savcılığı, Birüssebi (Berşeva) kentinde yaşayan Doron Bokovza'nın, İranlı ajanlara İsrail'in nükleer programı hakkında bilgi aktardığı suçlamasında bulundu.

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak açıklamada ise İranlı ajanlarla temas kurduğu ve onlara bilgi satmayı teklif ettiği iddia edilen Bokovza hakkında aylar süren soruşturma yürütüldüğü duyuruldu.

Hakkında iddianame hazırlanan İsrail vatandaşının, Negev Nükleer Araştırma Tesisinin fotoğraflarını çekmek ve bilgi aktarmak dahil "İran adına çeşitli görevleri yerine getirdiği" iddia edildi.

Öte yandan söz konusu kişinin Negev Nükleer Araştırma Merkezine erişim sağlamış gibi davrandığı ancak İranlı ajanlara tesis hakkında "kamuya açık bilgiler" verdiği öne sürüldü.

İsrail'de Şin Bet ve polis geçen aylarda, İran istihbaratıyla iletişim kurdukları gerekçesiyle çok sayıda İsraillinin tutuklandığını duyurmuştu.

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