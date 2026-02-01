İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de İran paniği: Balistik füzeleri ''varoluşsal tehdit''
Dünya

İsrail'de İran paniği: Balistik füzeleri ''varoluşsal tehdit''

İsrailli üst düzey bir askeri yetkili, ülkesinin İran'ın balistik füze kapasitesiyle bir arada yaşamasının mümkün olmadığını ve söz konusu füzelerin İsrail için 'varoluşsal bir tehdit' oluşturduğunu savundu.

AA1 Şubat 2026 Pazar 14:17 - Güncelleme:
İsrail'de İran paniği: Balistik füzeleri ''varoluşsal tehdit''
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, İran'ın balistik füzelerine ilişkin, "İsrail, İran'ın balistik füzeleriyle bir arada yaşayamaz. İran'ın balistik füzeleri sınırlı bir askeri meydan okuma değil, varoluşsal bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Askeri yetkili, İsrail'in İran'a son saldırıları öncesinde Tahran'ın yaklaşık 2 bin balistik füzeye sahip olduğunu ve o zamandan beri yeniden üretime geçerek füze sistemlerini kayda değer bir hızla genişlettiğini öne sürdü.

İran'ın aynı anda onlarca füze fırlatma kapasitesine ulaşmış olabileceğini iddia eden İsrailli yetkili, bu durumun gelecekteki olası çatışma senaryolarını daha karmaşık hale getireceğini ileri sürdü.

Askeri yetkili, İran'a yönelik olası bir saldırıda yalnızca nükleer programa odaklanılmasının yeterli olmayacağını savunarak, füze fırlatma altyapısı, depolama alanları ve üretim kapasitesinin de hedef alınması gerektiğini öne sürdü.

İsrailli askeri yetkili, İran'ın füze tehdidinin artık ikincil bir mesele olmadığını ve İsrail'in güvenlik stratejisinin merkezinde yer aldığını söyledi.

KAN'ın haberinde, olası bir ABD saldırısının kapsamı ve içeriğine ilişkin ise belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

  • Israil-Iran
  • Balistik Füze
  • Güvenlik Tehdidi

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.