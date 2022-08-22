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Dünya

İsrail'de istifa depremi! Casus yazılım CEO'su görevi bıraktı

İsrail'de Pegasus isimli casus yazılımı geliştiren NSO Group'un üst yöneticisi (CEO) Shalev Hulio'nun istifa ettiği bildirildi.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
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İsrail'in "The Times of Israel" gazetesinde yer alan haberde, "NSO Group, şirketin CEO'su Shalev Hulio'nun istifa ettiğini ve şirketin operasyon direktörü Yaron Shohat'ın geçici olarak Hulio'nun görevini yürüteceğini duyurdu." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan bir şirket yetkilisinin, NSO Group'un yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve bu çerçevede şirket çalışanlarının yüzde 13'ünü teşkil eden 100 çalışanın işten çıkarılacağını aktardığı kaydedildi.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde, 25 Ocak'ta yer alan haberde, şirketin Hulio'dan önceki CEO'su Asher Levy'in de istifa ettiği belirtilmişti.

- Pegasus casus yazılımı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.

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