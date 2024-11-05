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Dünya

İsrail'de kaos büyüyor: Netanyahu Halevi'yi de gözden çıkarıyor! ABD seçimleriyle bir ilgisi var mı?

Soykırımcı Netanyahu'nun, Gallant'tan sonra İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia edildi. Netanyahu'nun söz konusu hamlelerinin ABD seçimlerine denk gelmesi dikkat çekti.

IHA5 Kasım 2024 Salı 23:22 - Güncelleme:
İsrail'de kaos büyüyor: Netanyahu Halevi'yi de gözden çıkarıyor! ABD seçimleriyle bir ilgisi var mı?
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İsrail basını, Netanyahu'nun İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağını iddia etti.

İsrailli Walla haber sitesinin Başbakan'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia edildi.

Netanyahu, Shin Bet başkanını değiştirme konusunda tek yetkili olsa da, genelkurmay başkanını görevden alma ya da atama yetkisi savunma bakanına aittir.

"NETANYAHU, İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ VE IDF'NİN SAVAŞÇILARINI SATIYOR"

Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun Gallant kararını "delilik" olarak nitelendirerek, "Netanyahu, utanç verici siyasi bekası için İsrail'in güvenliğini ve IDF'nin savaşçılarını satıyor. Aşırı sağcı hükümet asker kaçaklarını hizmet edenlere tercih ediyor" dedi. Lapid, partisinin destekçilerini ve "tüm Siyonist vatanseverleri bu gece protesto için sokaklara çıkmaya" çağırdı.

"EĞER BİR SAVUNMA BAKANI DEĞİŞTİRİLEBİLİYORSA, BİR BAŞBAKAN DA DEĞİŞTİRİLEBİLİR"

Yisrael Beiteinu Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise, Gallant'ın görevden alınmasını eleştirerek, Netanyahu'nun ülkeyi bir "muz cumhuriyetine" götürdüğünü söyledi. Liberman, "Başbakan önce ülkenin güvenliğiyle ilgilenmek, vatandaşların ve askerlerin refahını ön planda tutmak yerine, utanç verici siyasi ihtiyaçları karşılamak için savunma bakanını kovmaya ve yeni bir siyasi atama turu başlatmaya karar verdi. Eğer bir savunma bakanı savaşın ortasında değiştirilebiliyorsa, bir başbakan da değiştirilebilir" ifadelerini kullandı.

ABD SEÇİMLERİYLE BİR İLGİSİ VAR MI?

Gazze kasabı Netanyahu, bakanlarını tek tek görevden alıyor. Binyamin Netanyahu'nun bu hamlelerinin ABD seçim gününe denk gelmesi dikkat çekti.

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