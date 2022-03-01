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Dünya

İsrail'de kapalı mekanlar dışında maske zorunluluğu kaldırıldı

İsrail, Kovid-19 vakalarındaki azalmanın ardından, aşısız turistlere seyahati serbest hale getirirken, kapalı alanlar dışında maske zorunluluğunu kaldırdı.

AA1 Mart 2022 Salı 15:07 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 15:15
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İsrail Sağlık Bakanlığı, 1 Mart itibarıyla İsrail'e gelmek isteyen turistlerde aşı veya hastalığı geçirmiş olma şartını kaldırdığını duyurdu. Kapalı mekanlar dışında maske zorunluluğu kaldırılırken, alışveriş merkezleri, sinema salonları gibi yerlere girişi düzenleyen "Yeşil Geçiş" sisteminin, yaşlı bakımevleri dışında kullanılmayacağı açıklandı. İsrail'e dönen vatandaşlardan seyahatlerinden önce talep edilen PCR veya antijen testi istenmediği, sadece ülkeye varışlarında test yaptırmalarının yeterli olduğu kaydedildi. İsrail'e gelen turistlerin ise uçağa binmeden önce ve ülkeye varışlarında PCR testi yaptırması zorunluluğunun devam ettiği belirtildi. İsrail Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede aktif vaka sayısı 72 bin 270, durumu ağır olanların sayısı ise 582.

  • kovid-19
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