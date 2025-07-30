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Dünya

İsrail'de KKTC korkusu: Türk ordusunun ileri üssüne dönüştü

KKTC'deki askeri varlığımız, SİHA ve füzelerimiz ile istihbari ve stratejik hamlelerimiz katil İsrail'in uykusunu kaçırıyor. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Shay Gal, kaleme aldığı yazıda, 'KKTC artık Türk ordusunun ileri üssü' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 08:33 - Güncelleme:
İsrail'de KKTC korkusu: Türk ordusunun ileri üssüne dönüştü
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Terör devlet İsrail, gözünü şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) dikti. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Shay Gal, Israel Hayom Gazetesi'nde "Kuzey Kıbrıs aynı zamanda bir İsrail sorunudur" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazıda, "İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile koordinasyon içinde, Ada'nın kuzeyini kurtarmak için bir acil durum operasyonu hazırlamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, "Kuzey Kıbrıs'ı kurtarmak İsrail'in görevi değildir. Ancak, bölgeden gelen tehdit kritik bir eşiğe ulaşırsa, İsrail'in stratejik duruşunu değiştirmesi gerekir" denildi.

TÜRK ORDUSUNUN İLERİ ÜSSÜ

"KKTC artık Türk ordusunun ileri üssü" diyen Gal Ada'nın hem askeri hem sivil İsrail iletişimini dinleyebilen gelişmiş silah sistemleri, siber gözetleme ve sinyal istihbaratı (SIGINT) altyapısına ev sahipliği yaptığının altını çizdi.

Yazıda Türkiye'nin Gazimuğusa'daki Geçitkale Havaalanı'nı SİHA üssüne çevirdiğini, Girne'deki füze üslerini de ATMACA ve TAYFUN gibi füzeleri konuşlandıracak hale getirdiğini vurgulandı.

ATMACA VE TAYFUN KORKUSU

Gal, "BAYRAKTAR TB2 ve AKINCI gibi SİHA'lar hem gözetlemede kullanılıyor hem de olası bir krizde İsrail gaz sondaj kulelerini, donanma gemilerini ve stratejik bölgelerini hedef alabilecek donanımdalar.

Füzeler ise Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa Körfezi'ni vurma kabiliyetiyle İsrail'e yönelik ilk doğrudan balistik tehdidini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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