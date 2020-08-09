İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ağustos 2020 Pazar / 19 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de koroanavirüs kaynaklı ölü sayısı 600'e yaklaştı
Dünya

İsrail'de koroanavirüs kaynaklı ölü sayısı 600'e yaklaştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 82 bini aşarken, son 24 saatte 13 kişinin daha ölmesiyle can kaybı 597'ye yükseldi.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 20:07 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 20:07
ABONE OL

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 597'ye, vaka sayısının da 82 bin 515'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 394'ünün durumunun ağır olduğu, toplam 57 bin 483 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.