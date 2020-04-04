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Dünya

İsrail'de koronavirüs edeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 oldu

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 15:53 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:53
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 5 hastanın daha öldüğü belirtildi.

Böylece İsrail'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 115'inin durumunun ağır olduğu, 427 kişinin ise iyileştiği kaydedilen açıklamada, bugün 559 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 589'a ulaştığı aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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