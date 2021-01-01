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Dünya

İsrail'de Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyona ulaştı

İsrail yönetimi, 9,3 milyona yakın kişinin yaşadığı İsrail'de nüfusun yüzde 10'dan fazlasına koronavirüs aşısının ilk dozunun yapıldığını açıkladı.

AA01 Ocak 2021 Cuma 15:20 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 15:20
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı basın açıklamasında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk dozu yapılan kişi sayısının 1 milyona ulaştığını belirtti.

Ülkesinin aşılama sürecini başarıyla yürüttüğünü söyleyen Netanyahu, Kovid-19 salgınını yenmek için 5,5 milyon İsraillinin aşılanmasının yeterli olacağını ifade etti.

İsrail'de 20 Aralık'ta sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü kişiler öncelikli olmak üzere Kovid-19'a karşı toplu aşılama başlatılmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, şu ana kadar 60 yaş üstü kişilerin yüzde 41'ine Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 3 bin 338 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 426 bin 749 oldu.

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