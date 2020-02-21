İsrail'de Kovid-19 karantinasına uymayanlar hapisle cezalandırılacak

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Doğu Asya ziyaretinden döndükten sonra kendi evlerinde 2 hafta karantinada kalmaları talimatını kasten ihlal edenlerin, 7 yıl hapisle cezalandırılabilecekleri uyarısında bulunuldu.
Ayrıca, İsrail halkından karantina talimatına uymayanları Sağlık Bakanlığına ihbar etmeleri de istendi.İsrail İçişleri Bakanlığı, 18 Şubat'ta Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 hafta içinde Tayland ve Singapur'un yanı sıra Çin'e bağlı Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgesi'ni ziyaret eden yabancıların ülkeye alınmayacağını duyurmuştu.