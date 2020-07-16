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Dünya

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 45 bini aştı, can kaybı ise 383'e yükseldi.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 23:35 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 23:35
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 383'e ulaştığı, 1109 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 45 bin 607'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 203'nün durumunun ağır olduğu, 20 bin 268 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- AKTİF VAKA SAYISI 25 BİNE YAKLAŞTI

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 24 bin 956'ya ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlaması getirilmişti.

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