İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aştı

AA 26 Temmuz 2020 Pazar 00:31 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 00:31

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 457'ye ulaştığı, 1770 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 60 bin 678'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 310'nun durumunun ağır olduğu, 26 bin 917 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Aktif vaka sayısı 33 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 33 bin 304'e ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.