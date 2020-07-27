İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 62 bin 626'ya çıktı

AA 27 Temmuz 2020 Pazartesi 19:52 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 19:52

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 17 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 474'e ulaştığı, 1948 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 62 bin 626'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 317'sinin durumunun ağır olduğu, 27 bin 77 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Aktif vaka sayısı 35 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 35 bin 549'a ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.