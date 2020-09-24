İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6294
  • EURO
    8,912
  • ALTIN
    458.285
  • BIST100
    1119.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de Kovid-19'dan rekor ölü sayısı kaydedildi
Dünya

İsrail'de Kovid-19'dan rekor ölü sayısı kaydedildi

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs kaynaklı ülkede bir günde rekor sayıda kişinin öldüğünü açıkladı.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 22:50 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:50
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Kovid-19’dan 59 kişinin yaşamını yitirdiği, bunun şubat ayından bu yana kaydedilen en yük sayı olduğu vurgulandı.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1376'ya ulaştığı, 6 bin 499 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 209 bin 635'e çıktığı kaydedildi.

Hastalardan 685’inin durumunun ağır olduğu, 148 bin 417 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.