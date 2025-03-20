İsrail'de kriz! Cumhurbaşkanı Herzog hükümeti 'bölücülükle' suçladı

Cumhurbaşkanı Herzog, yayınladığı video mesajında, Binyamin Netanyahu hükümetinin "halk içinde bölünmeyi derinleştiren tartışmalı hamleler" yapmasını ve İsrailli esirlerin ailelerine kulak vermeksizin Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasını eleştirdi.

Netanyahu liderliğindeki hükümetin, İsrailli esirlerin ailelerini görmezden geldiğini ima eden Herzog, "Dayanılmaz bir kabus yaşayan İsrailli esirlerin ailelerinin acılarını da görmezden gelerek esirleri geri getirme konusundaki kutsal yükümlüğünüz için savaşı yeniden başlatamazsınız." ifadesini kullandı.

Hükümetin izlediği politikaların ortaya çıkardığı "sert gerçeklik karşısında derinden rahatsız olmamak imkansız." ifadelerini kullanan Herzog, "Ne yazık ki bir dizi tek taraflı eyleme tanık oluyoruz ve bunların ulusal direncimiz üzerindeki etkisi konusunda derin endişeliyim." dedi.

Netanyahu'nun, "solcu derin devletin halkın iradesini engellemek" için kendi yakın çevresi hakkında soruşturmalar açtığı iddiasına karşı çıkan Herzog, kamu çalışanlarının kendilerine karşı devam eden bir kampanyanın hedefi olduğuna işaret etti.

Herzog, "Bunlar, yedek askerler, yaslı aileler ve her birimizin komşuları da dahil olmak üzere işlerini sadakatle yapan kendilerini işine adamış memurlardır. İftira konusu olmamalılar." dedi.

İsrail'de binlerce kişi, Netanyahu ve hükümetinin, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararına karşı birkaç gündür kitlesel protestolar düzenliyor.

İsrailli muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasına dikkati çekiyor.