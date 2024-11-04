The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan haberde 7 Ekim 2023 sonrası İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından göreve getirilen Feldstein ve bir İsrail ordusu yetkilisi dahil 5 kişinin "gizli belgelerin sızdırılması" hakkındaki soruşturmada gözaltına alındığı belirtildi.
Yabancı basına servis edilen sözde belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlanmıştı.
NETANYAHU ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
Mahkemenin olaya ilişkin basın yasağını dün gece kaldırmasıyla hassas bilgiler kasıtlı olarak manipüle edildiği gerekçesiyle Başbakanlık Ofisi ve Başbakan Netanyahu eleştirilerin hedefi oldu.
İsrail basınında çıkan haberlerde, sözde belgelerin, esir takası anlaşması yapmadığı gerekçesiyle Netanyahu'ya gelen eleştirilere karşı Hamas'ın anlaşmaya yanaşmadığı algısını oluşturmak amacıyla sızdırıldığı öne sürüldü.
Feldstein'la daha önce çalışan, ismini vermek istemeyen İsrailli kaynak, 2 Kasım'da Yediot Ahronot gazetesine konuşarak, Netanyahu'nun eski yardımcısının bildiklerinden ötürü "derin endişe" duyması gerektiğini söyledi.ALMANYA ZİYARETİNDE SIZDIRMIŞ OLABİLİR
Haberde, sorumlulukları arasında basına hassas konularda brifingler vermek de yer alan Feldstein'ın Netanyahu adına Almanya'ya görevlendirmeyle gittiği, burada, Hamas'a atfedilen belgeleri Bild gazetesiyle paylaşmış olabileceği iddia edildi.
Gazetenin İsrailli askeri yetkililere dayandırdığı 10 Eylül tarihli haberine göre ise ordunun yürüttüğü soruşturma, Hamas'a ait olduğu öne sürülen sahte belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yabancı basına servis edildiğini ortaya çıkarmıştı.
İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Jewish Chronicle tarafından kullanılan belgeden haberdar olmadığı aktarılırken, İsrailli askeri yetkililerin Yediot Ahronot'a "Ne belge ne de aniden kaçmaya karar verdiği yönündeki Sinvar'a atfedilen anlatı, İsrail'de hiç kimse tarafından bilinmiyor." dediği kaydedildi.
Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.