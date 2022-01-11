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Dünya

İsrail'de kuş gribi paniği! 3 gün önce zirveyi gördü

İsrail'de geçtiğimiz sene kasım ayından bu yana kuş gribi vakaları giderek artarken, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, İsrail'de yaklaşık 18 bin 700 tavukta daha kuş gribi tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, üç gün önce ülkedeki kuş gribi salgınında zirvenin görüldüğü ifade edildi.

IHA11 Ocak 2022 Salı 01:58 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 01:58
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İsrail'de geçtiğimiz sene kasım ayında ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde tespit edilen kuş gribi vakaları son 4 haftadır artarak devam ediyor. Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kıyı kenti Hadera yakınlarındaki Binyamina-Giv'at Ada kasabasındaki bir çiftlikte yaklaşık 18 bin 700 tavukta daha H5N1 tespit edildiği bildirildi.

Üç gün önce ülkedeki kuş gribi salgınında zirvenin görüldüğünü ifade eden Bakanlık, söz konusu çiftliğin veterinerlik hizmetleri tarafından izole edildiğini ve virüsün başka çiftliklere yayılıp yayılmadığını tespit etmek amacıyla çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Virüs bulaşan 8 bin turna ölmüştü

Bakanlık, 6 Ocak'ta 20 kümeste 1 milyondan fazla tavuk, hindi ve ördeğin kuş gribi ile enfekte olduğunu ve telef edilmesi gerektiğini bildirmişti. İsrail'de virüs ayrıca yabani kuşlara da bulaşmış, ülkenin kuzeydoğusunda 8 binden fazla turna ölmüştü.

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