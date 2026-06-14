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Dünya

İsrail'de mutabakat endişesi! Eski Başbakan itiraf etti: Netanyahu başarısız oldu

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında şekillenen anlaşmanın İsrail'in savaş hedeflerini karşılamadığını savunarak işgalci Netanyahu'nun hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Lapid, anlaşmanın İran'ı zayıflatmak yerine güçlendireceğini öne sürdü.

AA14 Haziran 2026 Pazar 01:08 - Güncelleme:
İsrail'de mutabakat endişesi! Eski Başbakan itiraf etti: Netanyahu başarısız oldu
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Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran konusunda başarısız olduğunu kaydetti.

"Şu anda şekillenen anlaşma, İsrail'in savaş hedeflerinin hiçbirini gerçekleştirmiyor." ifadesini kullanan Lapid, Tahran yönetiminin ayakta kaldığını, füze programının devam ettiğini ve İran'ın nükleer programını yeniden inşa edebileceğini aktardı.

Lapid, bunun Netanyahu'nun tam başarısızlığı olduğunu ve İsrail'i ulusal güvenliği konusunda talimatlar alan bir uydu devlet haline getirdiğini, hiçbir basın toplantısı, medya manipülasyonu veya yapay zeka videosunun bu başarısızlığı gizleyemeyeceğini ifade etti.

İSRAİL ANLAŞMA NEDENİYLE ENDİŞELİ YORUMU

İsrailli siyaset ve güvenlik yetkilileri, ABD ile İran arasında imzalanmak üzere olan anlaşmanın İsrail'de endişeye yol açtığı yorumunda bulundu.

İsrail'in i24 televizyonunun haberine göre, İsrailli yetkililer, anlaşmanın Tahran yönetimini güçlendireceğini ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kısıtlayacağını kaydetti.

ABD ve İran'ın çatışmayı sonlandıracak bir anlaşmaya çok yakın olduğu aktarılıyor.

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