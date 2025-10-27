İSTANBUL 27°C / 13°C
Dünya

İsrail'de OHAL kararı sona eriyor

İsrail, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı saldırılarının ardından ilan ettiği olağanüstü hali kaldırma kararı aldı.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 14:44 - Güncelleme:
İsrail'de OHAL kararı sona eriyor
İsrail'in güneyinde 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı sonrası ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) yarın kaldırılacağı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 7 Ekim'de ilan edilen OHAL'i kaldırma kararı aldığı belirtildi.

Katz'ın OHAL'in yarın kaldırılması kararını İsrail ordusunun tavsiyesi doğrultusunda aldığı ifade edildi.

Aksa Tufanı sonrası İsrail'in güneyinde 2 yılı aşkın süredir OHAL uygulanıyordu.

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar başlatmıştı.

Gazze'de 2 yıldan fazla süren bu saldırılarda 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

  • İsrail OHAL kalkıyor
  • Güney İsrail OHAL
  • OHAL sona eriyor

