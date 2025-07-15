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Dünya

İsrail'de ordudaki intihar vakaları milletvekillerini harekete geçirdi

İsrail milletvekilleri, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren orduda keskin bir şekilde artan intihar vakalarına ilişkin Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein'den acil toplantı talep etti.

AA15 Temmuz 2025 Salı 22:09 - Güncelleme:
İsrail'de ordudaki intihar vakaları milletvekillerini harekete geçirdi
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Milletvekili Merav Michaeli'nin başını çektiği 9 Meclis üyesi, İsrail ordusunun, intihar verilerini paylaşmayı reddetmesi nedeniyle Edelstein'e acil toplantı çağrısı yapan bir mektup yazdı.

İsrailli milletvekilleri, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren, yedekler dahil ordudaki intihar sayılarında keskin ve alarm düzeyinde bir artış yaşandığını, 2023 yıllında 17, 2024 yılında ise 21 İsrail askerinin intihar ettiğini belirtti.

Söz konusu sayıların, askerlerin yaşadığı travma sonrası stres bozukluğunun ne düzeyde olduğunu ortaya koyduğu ve ordunun en az yüzde 20'sinde semptomlarının görüleceği kaydedildi.

İNTİHAR EDEN ASKER SAYISINI PAYLAŞMAYI REDDETTİLER

Sadece geçen hafta 3 intihar vakası kaydedildiğine dikkati çekilen mektupta, İsrail Ordu Radyosu'nun talebine karşın ordunun 2025'te intihar eden asker sayısını paylaşmayı reddettiğine dikkat çekildi.

Verilerin açıklanmamasının "endişe verici ve halkın orduya olan güvenini zedeleyici" olduğu belirtilerek, İsrail ordusuna bir an önce söz konusu bilgileri kamuoyuyla paylaşması çağrısı yapıldı.

Mektupta ayrıca, İsrail ordusundaki artan intihar vakalarına ilişkin sayıların tam olarak tespit edilip acil eylem planlarının değerlendirilmesi için mümkün olan en kısa sürede bir toplantı talebinde bulunuldu.

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