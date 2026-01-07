İsrail'de ortalık karıştı... Otobüs göstericilerin arasına daldı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Batı Kudüs'te askerlik karşıtı protesto sırasında bir otobüsün göstericilerin arasına girmesi sonucu 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kanal 12'nin haberinde, İsrail polisinin otobüs şoförünü gözaltına aldığı, olayın kasıtlı bir saldırı değil kaza olarak değerlendirildiği belirtildi.

Şoförün polise verdiği ifadede, "Gösteriden kaçmaya çalıştım ancak yolumu kestiler." dediği aktarıldı.

Sefarad çevrelerinde zorunlu askerliğe karşı çıkan en önde gelen seslerden biri olan Tevrat Okulu (Yeşiva) Hahamı Moshe Tzedaka'nın da aralarında bulunduğu bazı hahamların çağrısı üzerine binlerce Haredi gösterici Kudüs'ün Bar-Ilan Caddesi bölgesinde bir araya gelmişti.

Binlerce Haredi, zorunlu askerlik uygulamasına karşı düzenledikleri geniş çaplı gösteri kapsamında Batı Kudüs'teki ana yolları kapatmıştı.

HAREDİLERİN ASKERE ALINMASI TARTIŞMASI

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz 2025 itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.