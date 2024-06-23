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Dünya

İsrail'de panik: Burada yaşamak imkansız olacak

İsrailli bir yetkilinin 'Hizbullah ile gerçek bir savaşa hazır olunmadığı' uyarısının ardından, İsrail'de jeneratör alımlarında yüzde 100'ü geçen artış yaşandığı belirtildi. İsrail'deki Bağımsız Sistem Operatörü Şirketi'nin (Noga) CEO'su Shaul Goldstein, 'Kuzeyde savaş çıkması durumunda elektriği teminat altına alamayız. 72 saatlik bir kesinti sonrasında burada yaşamak imkansız olacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA23 Haziran 2024 Pazar 17:47 - Güncelleme:
İsrail'de panik: Burada yaşamak imkansız olacak
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkedeki bir şirket, internet sitelerinde normalden beş kat daha fazla jeneratör araması görüldüğünü belirtti.

Cuma günü jeneratör satışlarında önceki haftalardaki cuma günlerine kıyasla yüzde 108'lik bir artış yaşandığını açıklayan şirket, satışların çoğunun Hayfa, kuzeydeki bölgeler ve Tel Aviv gibi şehirlerde gerçekleştiğini aktardı.

"BURADA YAŞAMAK İMKANSIZ OLACAK"

İsrail'deki Bağımsız Sistem Operatörü Şirketi'nin (Noga) CEO'su Shaul Goldstein, "Kuzeyde savaş çıkması durumunda elektriği teminat altına alamayız. 72 saatlik bir kesinti sonrasında burada yaşamak imkansız olacaktır. Hizbullah ile gerçek bir savaşa hazır değiliz. Nasrallah, elektrik şebekesini kolaylıkla çökertebilir." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise devlet televizyonu KAN'da yayımlanan konuşmasında, İsrail'in, enerji arzını garanti altına almak için milyarlarca şekel harcadığını ve elektriğin birkaç gün kesilmesi senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemişti.

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