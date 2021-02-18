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Dünya

İsrail'de panik! Su kaynaklarının siber saldırı yoluyla zehirlenebileceği uyarısı

İsrailli yetkililer, ülkenin su kaynaklarına yönelik olası İran saldırısına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulundu.

star.com.tr18 Şubat 2021 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:42
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İsrail'in ulusal su şirketi Mekorot'un gerekli teknolojik önlemleri almasına, bakanlığın geçen yıl talimatı vermesine ve gerekli fonları tahsis etmesine rağmen, yerel su yetkililerinin henüz gereken hazırlığı yapmadığı ortaya çıktı.

Ynetnews'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz'in ofisinde yapılan acil bir toplantıda yetkililer, su altyapı sistemlerinin siber saldırılara karşı hala yetersiz durumda olduğunu belirtti.

Bakan Steinitz, yetkililere siber güvenliğin ve olası saldırılara karşı hazırlık düzeyinin artırılması için acil adımlar atmaları talimatını verdi.

2020'nin Nisan ayında İran'ın, ABD'li hackerlar aracılığıyla İsrail'in temiz su tesislerine elektronik saldırı düzenlediği öne sürülmüştü.

star.com.tr

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