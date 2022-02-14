İsrail'de Pegasus skandalı Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmalarını erteletti

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:19

İsrail basınındaki haberlere göre Başsavcılık, tanık statüsü kazanan Netanyahu döneminde İletişim Bakanlığında üst düzey bürokratlık yapan Shlomo Filber'in telefonunun polis tarafından casus yazılımla yasa dışı şekilde dinlendiği iddialarını araştırmak için mahkemeden 16 Şubat Çarşamba gününe kadar süre istedi. Mahkemenin de bu talebi yerinde bularak onayladığı belirtildi.

Savunma avukatları ise Başsavcılığın, yolsuzluk soruşturması sürecinde sanık ve tanıkların dinlenmesinin mahkeme emri çerçevesinde olup olmadığına ilişkin açık konuşmadığını ve "kimin ne süreyle hangi mahkeme kararıyla ne kadar izlendiğini" açıklamadığını ifade etti.

- İSRAİL'DE BAŞSAVCI PEGASUS'U ARAŞTIRIYOR



İsrail ekonomi gazetesi Catalist, polisin Pegasus casus yazılımını mahkeme kararı olmadan kullanmasıyla patlak veren skandala ilişkin bazı yeni iddialar gündeme getirmişti.

Yolsuzluk davalarında yargılanan eski Başbakan Netanyahu'nun oğlu, dönemin bakanları, danışmanları, gazeteciler, avukatlar, belediye başkanları, iş insanlarının İsrail polisi tarafından Pegasus ile denetimsiz şekilde izlendiği öne sürülmüştü.

Bu iddiaları araştırmak üzere Başsavcı Gali Baharav-Miara görevlendirilmişti.

Başsavcı Miara'nın, Pegasus'un polis tarafından yasa dışı kullanımı iddiaları üzerine İsrail İç Güvenlik Teşkilatı (Şin-Bet) ile yaptığı araştırmaya ilişkin bulguları başbakan ve kabine üyelerine yakında sunması bekleniyor.

- NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI



İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması da 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran 2021'de güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.