İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2020 Salı / 30 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8283
  • EURO
    7,8755
  • ALTIN
    404.286
  • BIST100
    118042
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de protestolar durmuyor! Netanyahu istifa sesleri
Dünya

İsrail'de protestolar durmuyor! Netanyahu istifa sesleri

İsrailliler, hükümetin koronavirüsle mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi için Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

AA21 Temmuz 2020 Salı 21:24 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 21:24
ABONE OL

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 21’e çıktığı İsrail’de Başbakan Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor.

“Siyah Bayrak Hareketi” olarak bilinen grup tarafından organize edilen gösteri, Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutu önünde başladı.

Burada toplanan binlerce gösterici, daha sonra İsrail Meclisine yürüdü.

Netanyahu'yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişörtler giyen göstericiler, sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön” sloganı attı.

Yürüyüş sırasında yoğun güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin geçtiği yolları trafiğe kapattı.

Meclis önündeki gösteriye bazı muhalif milletvekilleri de destek verdi.

İsrail’in farklı kentlerinde geçen hafta da Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.