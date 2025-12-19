İSTANBUL 14°C / 7°C
Dünya

İsrail'de Rus casus gözaltına alındı

İsrail'de İran istihbaratı adına casusluk yaptığı iddia edilen bir Rus'un gözaltına alındığı bildirildi.

19 Aralık 2025 Cuma 11:51
Yerel basında çıkan haberde, İran istihbaratı adına casusluk yaptığı iddia edilen Vitaly Zvyagintsev isimli Rusyalının uzun yıllardır İsrail'de işçi olarak çalıştığı belirtildi.

Zvyagintsev'in İran istihbaratının talebi doğrultusunda ekim ayından itibaren İsrail limanları ve buralardaki askeri gemilerin fotoğraflarını çektiği ileri sürüldü.

İran istihbaratından bir kişiyle iletişim halinde olduğu öne sürülen Zvyagintsev'e dijital yolla ödeme yapıldığı ifade edildi.

Bu ay başında gözaltına alınan Zvyagintsev hakkında "yabancı bir ajanla temas kurmak ve düşmana bilgi sağlamak" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı kaydedildi.

