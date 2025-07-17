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Dünya

İsrail'de ''Şam'' çatlağı: Saldırı sorumsuzca bir davranış

İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Lapid, Şam'a yönelik İsrail saldırılarını açıkça eleştiren ilk İsrailli siyasetçi oldu. Lapid, ordunun Suriye'nin başkenti Şam'ı ve cumhurbaşkanlığı sarayını hedef almasını 'sorumsuzca bir davranış' olarak nitelendirdi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
İsrail'de ''Şam'' çatlağı: Saldırı sorumsuzca bir davranış
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İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, İsrail devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Süveyda'daki Dürzilere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye bağlıyız. Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayının vurulması, rejimi zayıflatmaktır ve bu stratejik hedeflere hizmet etmeyen, sorumsuzca bir davranıştır. ABD ve Avrupa'nın Suriye'de istikrarı sağlamak için harcadığı çabalar varken, rejimi zayıflatmak doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Müdahaleye karşı olmadığını ancak bunun doğru bir müdahale olduğu ve herhangi bir stratejik amaca hizmet ettiğini düşünmediğini dile getiren Lapid, "Şam'a yönelik saldırı sorumsuzca bir davranıştır. Orta Doğu bu olaya bakıyor ve bizim yasaların bize uygulanmadığını düşündüğümüzü fark ediyor." ifadelerini kullandı.

Lapid, Şam'a yönelik İsrail saldırılarını açıkça eleştiren ilk İsrailli siyasetçi oldu.

- İSRAİL ORDUSUNUN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, dün, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail savaş uçakları, öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlemiş, öğleden sonra da binayı iki kez daha hedef almıştı.

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