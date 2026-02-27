İsrail'de savaş alarmı: Sığınaklar açıldı

İSTANBUL 6°C / 4°C
27 Şubat 2026 Cuma
ABD'nin İran'a saldırı ihtimalinin giderek artmasının ardından İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeva (Birüssebi) kentindeki tüm sığınakların halka açıldığı duyuruldu.

27 Şubat 2026 Cuma 17:02
Beerşeva (Birüssebi) Belediye Başkan Yardımcısı Şimon Tovul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, kent genelinde inşa ettikleri sığınaklara ilişkin açıklamada bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Tovul, "Kentteki tüm sığınakların açılması emri verildi." ifadeleriyle aldıkları kararı duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı, halka yönelik talimatlarında henüz değişiklik yapmadı.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına İsrail'in de katılacağı değerlendirmeleri basına yansıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, olası bir ABD saldırısında Tahran yönetiminin İsrail'e misilleme yapabileceği değerlendirmesinde bulunduğu da aktarılıyor.

İsrail basını ise ABD'nin son günlerde İsrail ve çevresindeki askeri varlığını ve hazırlık seviyesini "eşi benzeri görülmemiş" bir düzeye çıkardığına dikkati çekiyor.

ABD ordusu son haftalarda Orta Doğu'daki Amerikan üslerine F-35, F-22, F-15 ve F-16 gibi farklı tiplerde onlarca savaş uçağı ile onlarca yakıt ikmal ve kargo uçağı gönderdi.

