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İsrail seçimlerinde skandal: Filistinli seçmene gizli kamera şoku!

İsrail’de dün yapılan erken genel seçimlerde sağcı Likud Partisi'nin, İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlere gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı.

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İsrail’deki Likud Partisi'nin kampanya yetkililerinin, dün yapılan erken genel seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde sandık başlarına gizli kameralar yerleştirdiği iddia edildi. Filistinli aktivistler, sağcı Likud Partisi'nin Tamra, Nasıra, Majd Krum ve Ciser Alzarka bölgelerine gizli kamera yerleştirdiğini doğruladı. Likud Partisi, bunu seçimlerde hile yapanları tespit etmek için yaptığını öne sürdü.
 
Polis yetkilileri ise yaklaşık bin 200 gözlemcinin kıyafetlerine yerleştirilen küçük ve gizli kameraların Likud Partisi tarafından dağıtıldığını belirtti. Seçim sandıklarının başına kurulan kameraları savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Adil bir seçim için kameralar gerekli ve her yerde kamera olmalı ama gizli olanı değil" dedi.
İsrail'de genel seçimde oyların yüzde 97'sinin sayılmasının ardından Araplar 10 sandalye kazandı. Sayılan oylara göre, 120 sandalyeli mecliste Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 6 sandalye, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 sandalye aldığı kaydedildi.
 

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