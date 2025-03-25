İsrail'de Şin-Bet krizi! Yüksek Mahkemesi kararı resmen onadı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın, Başbakan'ın Bar yerine Şin-Bet Direktörlüğüne atanması muhtemel adaylarla görüşmemesi gerektiği yönündeki talebini ise reddetti.

Yüksek Mahkeme, Şin-Bet Direktörü'nün görevden alınmasının dondurulması kararını onaylarken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni Şin-Bet Direktörü'nün seçilmesi için adaylarla görüşmesine ise izin verdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kararın ardından Netanyahu'nun yarın Şin-Bet Direktörlüğü için muhtemel adaylarla görüşmeler yapmaya başlayacağı belirtildi.

İsrailli bazı kaynaklar, Netanyahu'nun şu anda Gazze'de ateşkes müzakerelerinde görevli üst düzey bir Şin-Bet yetkilisinin de aralarında olduğu birkaç isme odaklandığını bildirdi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Yüksek Mahkeme'nin kararını "bir tür uzlaşma" olarak yorumladı.

YÜKSEK MAHKEME, BAR'IN GÖREVDEN ALINMASINI DONDURMA KARARI ALMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail hükümeti, Bar'ın görevden alınmasını onaylamış, 10 Nisan ya da yerine yeni biri atanana kadar görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

Daha sonra İsrail kabinesi, güvensizlik oylamasında Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasını oy birliğiyle kabul etmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu hükümetinin, Bar'ı görevden alma kararını konuya ilişkin itiraz dilekçelerini en geç 8 Nisan'da dinleyeceği duruşmaya kadar dondurmuştu.

Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin kararına rağmen Bar'ı görevden alacağını açıklamıştı.

Başbakan Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.

