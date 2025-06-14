İsrail'de sirenler susmuyor... İran yeni füze saldırıları düzenlendi

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerine füze saldırıları düzenlendiği, hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in saldırıları bildiren telefon uygulamasında, kuzeydeki geniş bir alanda ve güneyde Gazze Şeridi çevresindeki kentlerde alarmlar çaldığı duyuldu.



Sosyal medyada, kuzeydeki bölgelerde İran'dan atılan balistik füzeler ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada bıraktığı izler paylaşıldı. İran'dan ateşlenen füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında gökyüzünde füzelerin izleri görüldü. Önleyici füzelerin infilak etmesiyle patlama sesleri duyuldu.

Yediot Ahranot'un haberine göre, İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldı.

Haberde, İsrail'in merkez bölgesinde bir füzenin isabet etmesi sonucu 6 binanın hasar aldığı ve 9 kişinin yaralandığı paylaşıldı.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, saldırı uyarısı yaptığı bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceğini ancak yakınlarda ve korunaklı alanlarda kalınması gerektiğini açıkladı.



İşte dakika dakika İran ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları bölgede tansiyonu yükseltirken, Tahran yönetiminden kritik bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları konusunda ABD'yi suçladı. İsrail'in ABD'nin onayı olmadan ülkesine saldıramayacağını belirten Bekayi, "İsrail'in ABD'nin onayı olmadan böyle suçlar işlemesi düşünülemez" ifadelerini kullandı.

07:07 İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı. Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

05:56 İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı

04:20 İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'da bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü. İsfahan'daki tesiste, nükleer silah yapımında zenginleştirilmiş uranyumun yeniden dönüştürülmesi işleminin yapıldığını ifade eden Adraee, "uranyum metal üretimi, zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısı ve laboratuvarların" vurulduğunu iddia etti

04:01 İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, patlama seslerinin Tahran'ın doğusundaki Hakimiye ve Tahranpars semtlerinden geldiğini bildirdi

02:47 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'la ⁠⁠İsrail'in İran'a yönelik şiddetli saldırılarıyla başlayan gerilimi ele aldı

02:38 İsrail'in İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurduğu bildirildi. Mehrabad Havalimanı'nın çevresinin hedef alınmasının ardından bölgede yoğun dumanlar yükseldiği görüldü. Öte yandan uzun süredir Tahran'ın merkezinde insansız hava araçlarının (İHA) sesleri ve kısa aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Hava savunma sistemleri de uzun süredir hedeflere karşı koymak için ateşleniyor.

02:09 İran'ın resmi haber ajanı IRNA'ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Salihi, cuma akşamı İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırının hemen ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı. Nükleer enerji santralindeki radyasyon sızıntı ihtimaline değinen Salihi, "Bu santralden kaynaklı endişeye sebep olacak herhangi bir kirlilik söz konusu değildir." ifadesinde bulundu.

02:03 İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'i hedef alan üçüncü füze dalgası sonrasında ülke genelinde güçlü patlama sesleri duyuldu. Tel Aviv'deki AA muhabiri de saldırı sirenlerinin çalmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığının bulunduğu Gush Dan bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı. Öte yandan İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Sözcülük, bu tür bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasının İran tarafından takip edilerek saldırı kapasitesinin artırılmasına neden olabileceğini yineledi.

02:00 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle gerçekleştiğini savundu

01:30 İran medyası, İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarının yerel saat 01.20'de Tahran ve Kirmanşah'tan başladığını duyurdu. İran devlet televizyonunda Tel Aviv'e isabet eden füzelerin görüntüleri yayımlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü müddetçe devam edeceğini bildirdi.

01:24 İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. İsrail'de saldırıları bildiren cep telefonu uygulamalarında ve ülke genelinde saldırı alarmları çaldı. Tüm sivillerin bir sonraki resmi duyuruya kadar korunaklı alanlara geçmeleri ve bu alanlarda kalmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, korunaklı alanların yalnızca açık bir talimat doğrultusunda terk edilebileceği vurgulandı. İran'dan füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs'te gökyüzünden güçlü patlama sesleri duyuldu, gökyüzünde ışık izi bırakan füzeler görüldü. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırının tespit edildiği andan itibaren İsrail'in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Öte yandan AA muhabiri, İran'dan atılan füzelerin Ürdün semalarında imha edilmesi sonucu güçlü patlama sesleri duyuldu.

01:04 İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında en az 63 İsraillinin yaralandığı bildirildi

00:59 İsrail ordusu, İran'ın hava savunma sistemine ait onlarca hedefin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

00:42 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya platformlarında provokatif paylaşım yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını bildirdi

00:31 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, İran'a düzenlediği saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde İsrail'i "şiddetle kınadığını" belirtirken, ABD temsilcisi İsrail'in kendini savunma hakkının olduğunu söyledi