İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, Yahudi Gücü Partisinin, Gazze Şeridi sakinlerinin Gazze'den gönüllü olarak ayrılmasını teşvik etmek amacıyla parlamentoya bir yasa tasarısı sunduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu projenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi sakinlerini Mısır ve Ürdün'e göç ettirme teklifinin ardından geldiği kaydedildi.

Bugün ön okuma için meclise sunulacak yasa tasarısının, 9 Şubat Pazar günü meclisteki Yasama Komitesi'nde görüşülmesi bekleniyor.

Yasa tasarısına göre, Gazze'den ayrılmayı seçen bir Gazze sakini, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir mali yardım paketi alabilecek ancak bir terör eylemine karıştığı gerekçesiyle hüküm giymiş olanlar bu yardımdan yararlanamayacak.

Gazze'den çıkış için sunulan yardım paketi alan ve Gazze'ye geri dönmek isteyen kişi, aldığı paranın iki katını faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacak ve parayı iade etmezse Gazze'ye veya İsrail'in herhangi bir bölgesine girmesi engellenecek.

Haberde açıklamasına yer verilen Ben-Gvir, İsrail'in, Hamas'ın büyümesine ve daha fazla eleman yetiştirmesine izin vermeye devam etmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Yasa tasarısının Gazze sakinlerinin kendilerini ağırlamayı kabul eden ülkelere gönüllü gitmelerini teşvik etmek için gerçek ve pratik bir çözüm sunmayı amaçladığını ileri süren Ben-Gvir, tasarının çok önemli bir güvenlik çıkarı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını söyleyerek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, Mısır ve Ürdün ile görüştüklerini ve bu insanlara daha uygun koşullarda yaşayabilecekleri alanlar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli olan güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi." demişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesi" planını övdü ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bunun uygulanması için derhal bir plan hazırlanması çağrısında bulundu.

07:42 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşuna yönelik sarsılmaz desteğin sürdüğü belirtilerek, "İsrail'in yerleşim politikaları, toprak ilhakı veya topraklarından çıkarma girişimleri yoluyla Filistin halkının meşru haklarına yönelik gerçekleştireceği herhangi bir ihlale kesinlikle karşı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz" denildi.

07:29 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilerle dayanışma içinde olan bir Fransız aktivisti gözaltına aldığı bildirildi.

06:56 İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin, Gazze Şeridi sakinlerinin Gazze'den gönüllü olarak ayrılmasını teşvik etmek amacıyla parlamentoya (Knesset) yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

06:23 ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri başka ülkelere yerleştirme planına tepki gösteren Hamas, "Bunu, bölgede kaos ve gerginliğin reçetesi olarak görüyoruz. Gazze Şeridi'ndeki halkımız bu planın gerçekleşmesine izin vermeyecek" açıklamasında bulundu.

05:48 Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti kurulması şartından vazgeçtiği" iddiasını yalanladı.

04:54 Beyaz Saray önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile onunla görüşen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterisi düzenledi.

04:33 ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söyledi.

04:21 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sırasında İsrail'in "geleceğini güvence altına almak" ve "bölgede barışı getirmek" iddiasıyla "Gazze'deki işi bitirmeleri" gerektiğini savundu.

03:01 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın köy ve kasabalarına baskın düzenleyerek 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

02:40 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine ilişkin, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." açıklamasında bulundu.

01:54 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını söyleyerek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

00:28 İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü askeri saldırılar sonucunda 5 bin Filistinli aile yerinden edildi.

00:06 İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail polisinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir Filistin köyüne saldırısına göz yumduğunu açıkladı.