İsrail'de sokaklar savaş alanına döndü! Etrafı sarılan üst düzey komutan silahına davrandı

star.com.tr 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:19 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:26

İsrail'de, IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) alım ofisine rapor vermeyen 20 yaşındaki bir din okulu öğrencisinin tutuklanmasıyla, ultra Ortadokslar sokaklara döküldü.



Protestocular, öğrencinin serbest bırakılmasını ve zorunlu askerlik hizmetinin iptal edilmesini talep ediyor.

Polis, bir din okulu öğrencisinin askeri yasaları ihlal ettiği için tutuklanmasının ardından Kudüs dışındaki bir otoyolu trafiğe kapatan ultra Ortodoks Yahudilere müdahalede bulundu.

Yüzlerce kişi Salı günü Kudüs'te yolları trafiğe kapatırken, protestocular yere oturdu ve park halindeki araçların altına yattı. Polis, protestocuları yakalayıp yerlerde sürükleyerek yoldan çekmeye çalıştı.

Times of Israel'de yer alan bir habere göre, göstericilerin karşılık vermesi üzerine en az 3 polis yaralandı. Protestocuların polise şişe fırlattığı, fırlatılan şişelerden birinin, bir polisin başına isabet ettiği bildirdili. Bazı protestocular da gözaltına alındı.

ZORDA KALAN KARA KUVVETLERİ KOMUTANI SİLAHINA DAVRANDI

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, göstericilerin IDF Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yoel Strick'in olduğu bir aracın etrafını çevirip arabaya vurduğu görüntülendi.

İsrail'li üst düzey askerin de çantasından silahını çektiği görülürken, İsrail medyası, polisin kalabalığı dağıtarak Strick'in arabasının güvenli bir şekilde kalabalığın içinden çıkmasını sağladığını bildirdi.

IDF Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Strick'e yapılan saldırıyı ve askeri personele yönelik "her türlü şiddeti" kınadıklarını belirtti.

İsrail'de ultra-Ortodoks Yahudilerin askere alınması oldukça tartışmalı bir konu. Bu sorun, genellikle protestolara ve siyasi çatışmalara neden oluyor.

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