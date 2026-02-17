İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı'nda iç ve dış siyasete dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in başarısızlık bir liderlikle yönetilmesine izin vermeyeceğini ileri süren eski başbakan, seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümet ortağı olmayacağını söyledi.

Bennett, mevcut hükümetin İsrail'i içeride hiç olmadığı kadar böldüğünü ve ülkesinin bu bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını kaydetti.

Konferansta "Türkiye'nin yeni İran olduğunu" savunan Bennett, "Ankara'nın İsrail'i kuşatmak isteyen sofistike ve tehlikeli bir düşman" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bölgedeki etkisinin görmezden gelinemeyeceğini dile getiren Bennett, Türkiye'nin Katar ve Suriye ile olan ilişkisine ve Gazze Barış Kurulu'ndaki rolüne işaret ederek Ankara'nın liderliğinde İsrail'e karşı yeni bir "Müslüman Kardeşler" ekseni oluşturduğunu ileri sürdü.

Bennett, Türkiye'nin Pakistan'ın nükleer desteğine sahip olduğunu ve Suudi Arabistan'ı da İsrail'e karşı kışkırttığını iddia etti.