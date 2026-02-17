İSTANBUL 11°C / 3°C
Ülkesinin bölünmüş durumda olduğunu ve bu şekilde hayatta kalamayacağını dile getiren İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett, Türkiye'nin İsrail'i kuşatmak isteyen tehlikeli bir düşman olduğunu dile getirdi. Bennett ayrıca, Türkiye'nin Pakistan'ın nükleer desteğine sahip olduğunu vurguladı.

AA17 Şubat 2026 Salı 22:52 - Güncelleme:
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı'nda iç ve dış siyasete dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in başarısızlık bir liderlikle yönetilmesine izin vermeyeceğini ileri süren eski başbakan, seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümet ortağı olmayacağını söyledi.

Bennett, mevcut hükümetin İsrail'i içeride hiç olmadığı kadar böldüğünü ve ülkesinin bu bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını kaydetti.

"TÜRKİYE TEHLİKELİ BİR DÜŞMAN"

Konferansta "Türkiye'nin yeni İran olduğunu" savunan Bennett, "Ankara'nın İsrail'i kuşatmak isteyen sofistike ve tehlikeli bir düşman" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bölgedeki etkisinin görmezden gelinemeyeceğini dile getiren Bennett, Türkiye'nin Katar ve Suriye ile olan ilişkisine ve Gazze Barış Kurulu'ndaki rolüne işaret ederek Ankara'nın liderliğinde İsrail'e karşı yeni bir "Müslüman Kardeşler" ekseni oluşturduğunu ileri sürdü.

NÜKLEER VURGUSU

Bennett, Türkiye'nin Pakistan'ın nükleer desteğine sahip olduğunu ve Suudi Arabistan'ı da İsrail'e karşı kışkırttığını iddia etti.

