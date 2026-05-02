Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Eskişehir'de yaptığı açıklamada "Ülkemizi bu anlamda o üst lige çıkaracak çok önemli projelerimizden bir tanesi. Onda da pilot tesisi tamamlamış, hizmete açmıştık. Şimdi endüstriyel tesis üretimine bu sene içinde başlıyoruz. Bu 3 tesisimizde yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım olacak ve 1500'e yakın yeni istihdamı Eskişehir'e kazandırmış olacağız" dedi.

"TÜRKİYE YENİ PAZARLIK KOZUNU ORTAYA KOYDU"

Bakan Bayraktar'ın açıklaması İsrail basınında geniş yer buldu. Maariv gazetesi, "Türkiye dünyaya karşı yeni pazarlık kozunu ortaya koydu" başlıklı haberinde, Türkiye'nin, kritik mineraller alanında küresel bir güç olma yolunda önemli bir adım atmaya hazırlandığı ifade edildi.

"DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ TÜRKİYE OLACAK"

Nadir toprak elementleri için Beylikova'ya 600 milyon dolar yatırım yapılacağı dile getirilen haberde, bu hamlenin, tesisi pilot aşamasından tam endüstriyel üretime geçireceği ve Türkiye'yi bu alanda dünyanın önde gelen beş üreticisinden biri yapacağı vurgulandı.

"TÜRKİYE STRATEJİK BİR VARLIĞIN SAHİBİ"

Türkiye'nin dünya standartlarında stratejik bir varlığın sahibi konumunda olduğunun altı çizilen haberde, Türkiye'nin hammadde pazarında çok daha rekabetçi ve prestijli bir lige gireceği vurgulandı.

Belikova'daki sahanın, küresel ölçekte stratejik bir varlık olarak kabul edildiği dile getirilen haberde, sahanın 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi içerdiği aktarıldı. Bunun, yaklaşık 800 milyon ton içeren Çin'deki devasa Bayan Obu yatağından sonra dünyanın en büyük ikinci yatağı olduğu belirtildi. Haberde, bu minerallerin, geleceğin endüstrileri için kritik ve son derece önemli olduğu ve rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar için bataryalar ve motorlar, akıllı elektronik endüstrisi ve gelişmiş güvenlik sistemleri gibi yeşil enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılacağı dile getirildi.

7 FARKLI NADİR TOPRAK ELEMENTİ ÜRETİLECEK

Türkiye'nin madencilik politikasında stratejik bir dönüşüm gerçekleştirdiğini ve sadece ham madde ihracatına değil, yerel katma değer yaratmaya odaklandığı belirtilen haberde, Belikova tesisinin ilk kez yedi farklı nadir toprak elementi üreteceğinin altı çizildi.

Türkiye'nin, küresel tedarik zincirlerinin haritasını değiştirebilecek stratejik bir merkez olma yolunda ilerlediği ifade edilen haberde, Batı ülkelerinin Çin'e olan tam bağımlılıklarını azaltmak için alternatifler aradığı bir dönemde, Türkiye'nin geniş rezervlerini kullanarak uluslararası arenada güçlü ekonomik ve siyasi bir etki yaratabileceği ifade edildi.