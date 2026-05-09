İsrail merkezli BizPortal haber sitesinde yayımlanan analizde, Türkiye'nin kamikaze İHA ve gezici silahlar alanında dünya çapında bir merkez haline geldiği vurgulandı. Tel Aviv basını, Türk savunma sanayisinin savaş sahasındaki tüm ezberleri bozduğunu ve yeni bir savaş paradigması belirlediğini itiraf etti.

TEL AVİV BASININDA TÜRK İHA'LARINA 'AMAZON' BENZETMESİ

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze İHA ve gökyüzü mühimmatları soykırımcı İsrail'de yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin geliştirdiği İHA'ların savaş sahasını daha otonom bir yapıya dönüştürdüğünü yazan Tel Aviv medyası, "Gökyüzünde adeta ölümcül bir uğultu ile birlikte Türk yumruğu var. Türkiye, yeni savaş paradigmasını belirliyor ve var olan düzendeki tüm ezberleri bozuyor." dedi.

İsrail merkezli BizPortal haber sitesinde Ofer Haber imzasıyla yayınlanan analize göre, Türkiye kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve gezici silahlar konusunda "Amazon" benzeri bir merkez haline geldi.

Türkiye'nin kamikaze İHA ve dolanan mühimmatlarını mercek altına alan Tel Aviv basını, "Ankara artık sınırların ötesinde" diyerek, Türkiye'nin insansız sistemlerini artık bireysel araçlar olarak değil, seri üretimle sahaya sürülen bir savaş mimarisinin parçası olarak gördüğü aktartıldı.

"GÖKYÜZÜNDE ADETA ÖLÜMCÜL BİR TÜRK YUMRUĞU VAR"

Analizde, Türkiye'nin ileri teknolojiye sahip üretim altyapısı ve güçlü Ar-Ge merkezleri ön plana çıkarıldı. Türk savunma sanayisinin gelişimine dikkat çekilen analizde, "Türkiye'de insansız sistem üretimi artık bir savunma sanayii faaliyeti değil, tam ölçekli bir endüstriyel ekosistem haline geldi. Gökyüzünde adeta ölümcül bir uğultu ile birlikte Türk yumruğu var." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde faaliyet gösteren bir firmanın geliştirdiği MERKÜT kamikaze İHA'sına dikkat çekilen analiz haberde, söz konusu İHA'nın 8 kilometre menzil ve yaklaşık 30 dakikalık uçuş süresiyle yüksek hassasiyetli görevlerde kullanılabildiği hatırlatıldı.

SÜRÜ HALİNDE SALDIRAN TÜRK İHA'LARI İSRAİL'İ TEDİRGİN ETTİ

Savaş alanında etkinin maliyetin önüne geçtiğini belirten Ofer Haber, insansız helikopterin 200 kilogram taşıma kapasitesiyle lojistik ve tahliye görevlerinde kullanılabildiği, DUMRUL mini helikopterin ise düşük akustik izi sayesinde keşif ve operasyonel görevlerde öne çıktığı ifade etti.

Kamikaze İHA'ların tek başına değil sürü şeklinde hareket ettiğine değinilen haberde, "Bir sistem hedefi tespit ederken diğeri saldırıyı gerçekleştiriyor, üçüncüsü ise mühimmat akışını sağlıyor. Bu da düşmanı köşeye sıkıştırıyor." denildi.

"TÜRKİYE TÜM EZBERLERİ BOZUYOR"

Türk savunma sanayisinin gelişimiyle Türkiye'nin çok önemli bir konuma yükseldiğini yazan Ofer Haber, "Türkiye'nin en büyük avantajı hızlı üretim kabiliyeti ve sahada test edilmiş sistemleri düşük maliyetle sunabilmesi" dedi.

Tel Aviv basını analiz haberinin son kısmında ise, insansız sistemlerin savaş sahasını daha otonom bir yapıya dönüştürdüğü aktarılarak, "Türkiye'nin bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri haline geldi. Yeni savaş paradigmasını belirliyor, var olan düzendeki tüm ezberleri bozuyorlar." ifadeleri kullanıldı.