Soykırımcı Tel Aviv yönetimine karşı her platformda harekete geçen Türkiye, İsrail'de paniğe neden olmaya devam ediyor.

İsrail merkezli Maariv gazetesinde Filistin ve Suriye üzerinden bir analiz yayınlandı. Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzuyla ilgili yazıda, "Türkiye ile doğrudan çatışma her zamankinden daha yakın" başlığı atıldı ve "İsrail, Ortadoğu'da tarihi bir stratejik dönüm noktasında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda İsrail'in Türkiye ile çatışma ortamına girmekten kaçınması ve diplomatik yollara başvurması gerektiği vurgulandı.

Maariv gazetesinin haberinde, "İsrail, Suriye'de İslamcı yönetimin kurulmasından ve Türkiye'nin geniş kapsamlı etkisinden endişe duyuyor. İsrail Şam'da güçlü bir devleti değil, zayıf ve bölünmüş bir devleti tercih ediyor" ifadesi dikkat çekti.

Haberde İsrailli yetkililerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığını İran'ın varlığından daha tehlikeli gördüğü belirtildi.